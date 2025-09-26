L'Atalanta si gode super Palestra: in estate rifiutati 15 milioni

Tra le più belle sorprese di questo avvio in Serie A c'è sicuramente Marco Palestra. L'esterno classe 2005 sta ben impressionando a Cagliari dove in estate è arrivato in prestito secco. L'Atalanta infatti, proprietaria del cartellino del ragazzo, non ha mai avuto intenzione di perdere il controllo del ragazzo cedendolo a titolo definitivo o in prestito con opzioni di acquisto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport nell'ultima finestra di mercato diverse società, Roma, Juve e Rennes su tutte, si sarebbero mosse per lui, ricevendo però un secco no da parte della Dea che avrebbe addirittura rifiutato un'offerta da 15 milioni.