Mercato

Real Madrid, due difensori nel mirino

26 Set 2025 - 13:52
© IPA

© IPA

Che il Real Madrid fosse sulle tracce di un difensore centrale non è una novità. Nonostante l'acquisto in estate di Dean Hujisen, i Blancos vogliono ancora mettere mano a un reparto che, tra età media e infortuni, ha bisogno di un innesto di livello. Il primo nome sulla lista del Real era senza dubbio quello di William Saliba: oggi però, dopo che il francese ha rinnovato con l'Arsenal, la pista che porta all'ex Saint-Étienne si è raffreddata molto. Per questo a Valdebebas sono due i profili che stanno prendendo quota: Dayot Upamecano del Bayern e Ibrahima Konate del Liverpool. Entrambi i centrali francesi sono in scadenza nel 2026, ciò significa che da gennaio sarebbero liberi di firmare per qualsiasi squadra. Il Real fiuta l'occasione 

