Psg, ufficiale Sergio Ramos: "Il posto migliore per continuare a vincere"

CONTRATTO FINO AL 2023

Lo spagnolo dopo una vita al Real riparte dalla Francia: contratto fino al 2023

Si Señor. Così il Psg ha ufficializzato il colpo Sergio Ramos, che da svincolato ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. "Benvenuto Sergio, un altro diamante a Parigi". Il posto migliore per continuare a sognare, il miglior club per continuare a vincere. Lotteremo con tutto quello che abbiamo per vincere tutto. Allez", le prime parole dello spagnolo da giocatore del club francese, affidate ai social. Sergio Ramos riparte dal Psg dopo la fine dell'avventura al Real Madrid dopo 16 anni.

Palmares ricchissimo quello di Sergio Ramos con il Real Madrid: 5 successi nella Liga spagnola (2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17 e 2019-20), 4 Champions League (2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18), 4 Supercoppa di Spagna (2008, 2012, 2017, 2020), 2 Coppa del Re (2010-11, 2013-14), 3 Supercoppa Uefa (2014, 2016 e 2017), 4 Coppa del mondo per club (2014, 2016, 2017, 2018). E ora la nuova avventura al Psg, che ufficializza il terzo colpo di mercato dopo Hakimi e Wijnaldum e in attesa di quello di Gigio Donnarumma dopo gli Europei.

"Sono molto felice di unirmi al Psg - ha commentato Sergio Ramos - Questo è un grande cambiamento nella mia vita, una nuova sfida ed è un giorno che non dimenticherò mai. Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto ambizioso, far parte di questa squadra con tanti grandi giocatori. Il Psg è un club che si è già dimostrato ai massimi livelli. Voglio continuare a crescere e migliorare e aiutare la squadra a vincere quanti più trofei possibile", ha aggiunto.



"Oggi il Psg dà il benvenuto a uno dei più grandi giocatori della nostra epoca. Siamo lieti di annunciare che Sergio Ramos si è unito a noi", le parole di Nasser Al-Khelaifi, presidente e ceo del club. "Sergio è un calciatore completo, uno dei migliori difensori nella storia del calcio. È un concorrente nato, un leader e un vero professionista. La sua grande esperienza e ambizione è in perfetta sinergia con quelle del club. Sono orgoglioso di vederlo con la maglia del Psg e so che i nostri tifosi gli riserveranno un'accoglienza fantastica".



E non è finita qui. Perché secondo L'Equipe è già partito l'assalto a Paul Pogba: entro la fine della sessione estiva proverà a convincere il Manchester United a cedere il suo gioiello, in scadenza a giugno 2022.