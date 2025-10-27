Psg, Nuno Mendes: "Mai avuto contatti con lo United, qui sto bene"

© Getty Images
Nuno Mendes, al Psg dal 2022, ha parlato del forte sentimento di appartenenza che prova per la squadra francese e per l'ambiente che lo sta accompagnando in questa esperienza, allontanando qualche voce di mercato che lo avrebbe voluto lontano da Parigi: "Fortunatamente qui ho trovato Danilo Pereira che mi ha aiutato ad ambientarmi, mi sono impegnato a studiare il francese per entrare più facilmente nei meccanismi e capire il contesto che mi circonda".
Sulle voci di mercato su un suo trasferimento in Inghilterra: "Non c'è mai stato nulla con il Manchester United. Il mio agente ha parlato spesso con il presidente, ma il mio obiettivo è sempre stato quello di rimanere qui. Voglio aiutare questo club ad andare il più lontano possibile".