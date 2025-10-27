Logo SportMediaset

Mercato

Psg, Nuno Mendes: "Mai avuto contatti con lo United, qui sto bene"

27 Ott 2025 - 17:31
© Getty Images

© Getty Images

Nuno Mendes, al Psg dal 2022, ha parlato del forte sentimento di appartenenza che prova per la squadra francese e per l'ambiente che lo sta accompagnando in questa esperienza, allontanando qualche voce di mercato che lo avrebbe voluto lontano da Parigi: "Fortunatamente qui ho trovato Danilo Pereira che mi ha aiutato ad ambientarmi, mi sono impegnato a studiare il francese per entrare più facilmente nei meccanismi e capire il contesto che mi circonda". 

Sulle voci di mercato su un suo trasferimento in Inghilterra: "Non c'è mai stato nulla con il Manchester United. Il mio agente ha parlato spesso con il presidente, ma il mio obiettivo è sempre stato quello di rimanere qui. Voglio aiutare questo club ad andare il più lontano possibile".

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

18:04
Neymar, parla il presidente del Santos: "Rimarrà, parleremo del rinnovo a tempo debito"
17:31
Psg, Nuno Mendes: "Mai avuto contatti con lo United, qui sto bene"
16:23
Genoa, Sucu smentisce le voci sull'esonero di Vieira: "Massima fiducia"
15:29
Real Madrid, il Chelsea ci prova per Camavinga
14:37
Genoa, la panchina di Vieira traballa: decisive le prossime due partite