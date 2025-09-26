Logo SportMediaset
Mercato

Dalla Spagna: Barcellona pronto ad ascoltare offerte per Dani Olmo

26 Set 2025 - 19:41
© Getty Images

© Getty Images

Il futuro di Dani Olmo al Barcellona potrebbe essere incerto. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, infatti, i Blaugrana sarebbero pronti ad ascoltare delle offerte per il trequartista, con l'obiettivo di incassare una cifra significativa. Quest'anno, complice la concorrenza di Fermin Lopez, il classe '98 ha perso qualche certezza e non è da escludere che il club voglia monetizzare con una sua cessione.  Olmo è stato acquistato nell'estate del 2024 per 55 milioni di euro dal Lipsia: alcune squadre di Premier League restano alla finestra e studiano la situazione. 

