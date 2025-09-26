Donnarumma: "Prima della finale di Champions ho scritto una lettera a tutti i miei compagni"

Gigio Donnarumma si è trasferito a Manchester nell'ultimo giorno di mercato, ma sapeva da mesi che avrebbe lasciato Parigi e l'ha confessato in un'intervista a L'Equipe confidando di aver scritto una lettera a ciascuno dei suoi compagni del PSG prima della finale di Champions League contro l'Inter: "Ho lasciato una lettera a ciascuno dei miei compagni di squadra per ringraziarli di questo fantastico viaggio. L'ho scritta in diverse lingue in modo che tutti potessero capirla. Era qualcosa che sentivo, che volevo condividere e trasmettere a tutti i miei compagni di squadra, per tutto ciò che avevamo già realizzato. Mancava solo l'ultimo pezzo del puzzle per concludere in bellezza. Sono anche felice che sia stato preso a cuore e spero di aver contribuito a dare qualcosa a tutti".