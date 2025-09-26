Donnarumma: "Prima della finale di Champions ho scritto una lettera a tutti i miei compagni"

© Getty Images
Gigio Donnarumma si è trasferito a Manchester nell'ultimo giorno di mercato, ma sapeva da mesi che avrebbe lasciato Parigi e l'ha confessato in un'intervista a L'Equipe confidando di aver scritto una lettera a ciascuno dei suoi compagni del PSG prima della finale di Champions League contro l'Inter: "Ho lasciato una lettera a ciascuno dei miei compagni di squadra per ringraziarli di questo fantastico viaggio. L'ho scritta in diverse lingue in modo che tutti potessero capirla. Era qualcosa che sentivo, che volevo condividere e trasmettere a tutti i miei compagni di squadra, per tutto ciò che avevamo già realizzato. Mancava solo l'ultimo pezzo del puzzle per concludere in bellezza. Sono anche felice che sia stato preso a cuore e spero di aver contribuito a dare qualcosa a tutti".
"Cosa c'era scritto? Non posso parlarne perché sono cose personali, che riguardano la squadra. Ma era una lettera sincera, una lettera scritta con amore per tutti i miei compagni di squadra. Ho cercato, attraverso queste parole, di trasmettere tutto me stesso, tutto l'amore che provo per loro, per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, per tutti gli anni che abbiamo sofferto insieme".
Ossessione Mondiale - "Spero di riuscire a qualificarmi con l'Italia per il Mondiale, perché, dopo due edizioni senza partecipazione (2018, 2022), non può esserci una terza senza l'Italia. L'Italia deve essere presente e quindi darò tutto per questo, perché un Mondiale senza l'Italia non è un Mondiale. Dobbiamo esserci. Sono sicuro che con il mister Gattuso, grazie al suo aiuto e a quello di tutto il suo staff, e con tutta la squadra, riusciremo tutti insieme a riportare l'Italia dove merita. Lo spero con tutto il cuore, e nel farlo, accontentare tutti gli italiani, perché se lo meritano. Questo è l'obiettivo".
