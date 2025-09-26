Kane, futuro da scrivere: il Real ci pensa

Il Real Madrid di Xabi Alonso ha iniziato la stagione da imbattuto sia in Liga che in Champions, ma la sensazione è che manchi un finalizzatore di esperienza che possa rendere ancora più efficace la manovra offensiva. Il nome suggerito dalla Bild è quello di Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco che in passato era stato accostato proprio ai blancos. L'attaccante inglese è a Monaco dal 2023 e il suo contratto è in scadenza nel 2027: un addio alla Germania sembra difficile, ma nel mercato di oggi le cose potrebbero cambiare in fretta