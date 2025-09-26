Corvino: "Ho accettato di tornare al Lecce a una condizione"

"È un momento importante non solo per la società. Il centro sportivo è sinonimo di crescita e patrimonio societario. Mette l’area tecnica nelle condizioni di lavorare al meglio. Con il presidente siamo stati visionari. Quando mi ha chiamato era impensabile un obiettivo così grande. Quando sono tornato ho accettato a una condizione, quella di investire in un centro sportivo. Abbiamo rimesso in salute il Lecce, centrando risultati sportivi. Oggi, oltre al risultato sportivo, possiamo dire di essere riusciti anche a centrare la nostra visione relativa alle strutture. Dietro tutto questo ci sono sforzi e sacrifici da parte di area tecnica e società. Quando si crea una famiglia, la prima cosa da mettere su è una casa e questo è quello che abbiamo fatto. Una casa al momento piccola, che diventerà sempre più grande". Così Pantaleo Corvino a margine della presentazione del nuovo centro sportivo del Lecce a Martignano.