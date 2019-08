Il Psg ha accettato di incontrare i rappresentanti del Barcellona per parlare di Neymar, ma dal Qatar è arrivato ai dirigenti francesi un ordine chiaro: il punto di partenza per iniziare una trattativa è 250 milioni di euro. Nessuno sconto, è il ragionamento fatto ai piani alti del club parigino, per il brasiliano, pagato 222 milioni di euro due stagioni fa. Lo scrive 'Marca', aggiungendo che l'unico giocatore che il Psg potrebbe accettare di far entrare nell'operazione, dal momento che interessa al tecnico Tuchel, è Philippe Coutinho, peraltro inseguito anche dal Bayern Monaco. E a confermare che l'ex Inter possa rivestire la chiave per sbloccare la trattativa, anche la rivelazione di 'Estadio Interativo' secondo cui l'agente del centrocampista si starebbe recando a Parigi per trattare il trasferimento del suo assistito. Il grosso ostacolo che deve affrontare il Barça nella trattativa è la mancanza di liquidità e l'inserimento di una contropartita è la soluzione che gradirebbero i catalani. Altri media parlando di un possibile inserimento di Rakitic. In ogni caso 'Marca' sottolinea anche un rischio in caso di fumata bianca: nell'ambiente blaugrana, alcuni vedono nel ritorno di Neymar un'importante minaccia alla stabilità del gruppo, almeno nei momenti decisivi della stagione. E giocatori come Luis Suarez e il neo acquisto Antoine Griezmann, nonostante il buon rapporto con il brasiliano, non accetterebbero facilmente di stare fuori. Insomma, la trattativa resta complicata e secondo il giornale sportivo spagnolo il Real Madrid è un'opzione che non può essere esclusa fino alla chiusura del mercato o fino all'effettivo trasferimento di 'O Ney'.