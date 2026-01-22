Pisilli: "Futuro? Faccio delle riflessioni, ma sono focalizzato al 100% sulla Roma finché resterò qua"

Nicolò Pisilli ha trascinato la Roma al successo sullo Stoccarda, ma non ha scacciato del tutto le voci sul suo futuro lontano dai giallorossi. ""Per me giocare per la Roma è un sogno. Sono tifoso romanista, ma ogni giocatore vuole giocare e quando trova meno spazio fa delle riflessioni. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all'ultimo giorno che starò qui sarà così", ha detto a Sky.