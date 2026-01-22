Pisilli: "Futuro? Faccio delle riflessioni, ma sono focalizzato al 100% sulla Roma finché resterò qua"

Nicolò Pisilli ha trascinato la Roma al successo sullo Stoccarda, ma non ha scacciato del tutto le voci sul suo futuro lontano dai giallorossi. ""Per me giocare per la Roma è un sogno. Sono tifoso romanista, ma ogni giocatore vuole giocare e quando trova meno spazio fa delle riflessioni. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all'ultimo giorno che starò qui sarà così", ha detto a Sky.

Sul match: "Era da un po’ che non trovavo il gol con la Roma e sono contento soprattutto per la vittoria perché ci serviva e adesso molto probabilmente eviteremo il turno dei playoff”. Sui paragoni importanti: "Marchisio l’ho visto un po’ di più mentre Tardelli chiaramente per età non l’ho potuto vedere. Io è un anno che gioco con i grandi e loro hanno una carriera grandissima alle spalle quindi è molto presto per essere accostato a loro”.

