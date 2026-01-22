Pisa, ufficiale l'ingaggio di Loyola Olea dall'Independiente

Il Pisa Sporting Club "è lieto di annunciare l'esito positivo della trattativa con la Società Club Atlético Independiente (Argentina) per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felipe Ignacio Loyola Olea, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra". Centrocampista di nazionalità cilena, classe 2005, Loyola debutta giovanissimo nel CCD Fernandez Vial con cui colleziona 34 presenze (3 gol, 2 assist) nella Liga de Ascenso cilena prima di approdare in Liga Primera con la maglia dell'Huachipato, squadra con cui mette a referto 36 presenze (5 gol, 2 assist). Nel 2024 arriva il passaggio all'Independiente e l'esperienza nel Massimo campionato argentino (62 presenze, 11 gol, 7 assist). Felipe Loyola è uno dei punti di forza della Nazionale cilena con cui è già sceso in campo in 16 occasioni (1 gol, 1 assist). "A Felipe rivolgiamo l'augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori e il benvenuto nella città della Torre Pendente", si legge sul sito del club.