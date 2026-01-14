Logo SportMediaset

Mercato

Pisa, ufficiale l'acquisto di Durosinmi

14 Gen 2026 - 15:45
Come riportato in una nota dal club toscano, "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa relativa all’acquisizione a titolo definitivo, dal FC Viktoria Plzeň (Repubblica Ceca), del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafiu Durosinmi, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori". 

"Attaccante di nazionalità nigeriana, classe 2003, Durosinmi approda giovanissimo in Europa debuttando nella Massima serie della Repubblica Ceca nel 2021 con la maglia del Karviná; l’anno successivo il passaggio al Viktoria Plzeň, squadra con cui colleziona anche 4 presenze (2 gol) nelle qualificazioni alla Champions League, 10 presenze (4 gol) in Europa League e 2 presenze in Conference League. Durosinmi lascia il Viktoria Plzeň con uno score complessivo composto da 86 presenze, 35 reti e 10 assist. Da oggi il suo palcoscenico sarà la Serie A EniLive, con indosso la maglia nerazzurra del Pisa Sporting Club: a Rafiu rivolgiamo un caloroso benvenuto, con i migliori auspici per il futuro", conclude la società. 

