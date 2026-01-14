Logo SportMediaset

Mercato

Pisa, ufficiale anche il secondo acquisto di gennaio: Bozhinov dall'Anversa

14 Gen 2026 - 18:42

"Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società RFC Anversa (Belgio) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rosen Petkov Bozhinov, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra. "Difensore di nazionalità bulgara, classe 2005, Bozhinov è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del CSKA Sofia debuttando giovanissimo (stagione 2021-22) in Prima squadra nella Massima serie. Dopo aver fatto un’esperienza anche in Cadetteria con il CSKA 1948, nell’estate 2004 si trasferisce all’Anversa dove si confronta da subito con la Jupiter Pro League diventando nella stagione in corso un punto fermo del “The Great Old”, il Club più antico del Belgio (16 presenze, 1 gol). Bozhinov ha vestito tutte le maglie delle Nazionali bulgare giovanili fino alla Under 21 (5 presenze), prima di debuttare con la Nazionale maggiore lo scorso 4 settembre. Rivolgiamo a Rosen un caloroso benvenuto e l’augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori".

Mercato ora per ora
19:10
Tunisia: Lamouchi è il nuovo ct
18:42
Pisa, ufficiale anche il secondo acquisto di gennaio: Bozhinov dall'Anversa
17:26
Ufficiale, Gallagher è un nuovo giocatore del Tottenham
16:31
Udinese, Palma va in prestito alla Sampdoria
15:45
Pisa, ufficiale l'acquisto di Durosinmi