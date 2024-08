Nuovi colpi in arrivo per Pecchia: Almqvist in Italia, ma c'è anche Cancellieri

MERCATO PARMA

Il calciatore svedese è in Emilia per visite mediche e firma, in arrivo anche l'esterno azzurro classe 2002 per un doppio colpo della società per Pecchia

In arrivo due colpi di mercato importanti per il Parma di Fabio Pecchia, si tratta di Pontus Almqvist e Matteo Cancellieri. Il calciatore svedese, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Lecce, è sbarcato oggi a Milano poi diretto verso l'Emilia per effettuare le visite mediche di rito e porre la firma sul contratto, pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia gialloblù. Tre gol e tre assist per l'attaccante 25enne nella sua prima stagione in Italia tra campionato e coppa, ora è pronto a giocarsi il tutto per tutto con la squadra neopromossa. Almqvist arriva al Parma a titolo definitivo, pronto a firmare un contratto triennale fino al giugno 2027.

Vedi anche parma Parma, lo stile Pecchia: "Giovani ed esuberanti, voglio un calcio offensivo e col possesso palla" Ma non finisce qui, il Parma sta per portare a termine un'altra importante trattativa, quella che prevede l'arrivo di Matteo Cancellieri. Il giocatore biancoceleste è infatti pronto a lasciare Formello. Le parti sono molto vicine, è praticamente fatta e mancano solo gli ultimi dettagli. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto da 1,2 milioni. L'attaccante esterno mancino, classe2002, è pronto anche lui a vestire la maglia gialloblù. Nella scorsa stagione il giocatore ha indossato la maglia dell'Empoli, prima di rientrare alla base a Roma per l'ultima volta.