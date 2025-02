Il Parma ha affidato la panchina a Cristian Chivu: l'annuncio ufficiale è arrivato il giorno dopo l'esonero di Fabio Pecchia, sollevato dopo la sconfitta contro la Roma e il terzultimo posto in classifica con 20 punti. Per l'allenatore, ex difensore di Roma e Inter e che aveva allenato la Primavera nerazzurra dal 2021 al 2024 vincendo nel primo anno il campionato di categoria, prima esperienza come tecnico in Serie A. Il 44enne rumeno, che in precedenza aveva anche guidato Under14, Under 17 e Under 18 dell'Inter, ha firmato fino al 30 giugno 2026.