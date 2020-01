Parma, giallo Gervinho: ha firmato con l'Al-Sadd, ma manca il transfer

PARMA

Giallo Gervinho nelle ultime ore del calciomercato. Dopo aver forzato la mano col Parma per essere ceduto, l'attaccante ivoriano ha accettato la ricca offerta dell'Al-Sadd al fotofinish (il mercato in Qatar chiudeva alle 22), ma non è chiaro se lo scambio di documenti col club gialloblù è stato completato in tempo utile per ufficializzare l'operazione. Al momento per chiudere l'affare mancherebbe infatti ancora il transfer dal Qatar.

Vedi anche parma Parma, D'Aversa su Gervinho: "Non si presenta più agli allenamenti, penso sia stato ceduto"

"Ha voluto fare una forzatura con la società per essere venduto e non si è presentato agli ultimi tre allenamenti", aveva dichiarato mister D'Aversa prima della gara col Cagliari spiegando la situazione. Parole che hanno preceduto di qualche ora il tentativo last-minute per la cessione del calciatore, che insieme al ds Daniele Faggiano ha definito tutti i dettagli per il trasferimento poco prima che chiudesse la sessione di mercato in Qatar. Per la cessione di Gervinho, sostituito in gialloblù dall'arrivo di Caprari, il Parma dovrebbe incassare una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Al giocatore andrebbe invece un ricco triennale. A patto, ovviamente, che arrivi il transfer dal Qatar.