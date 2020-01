Parma, D'Aversa su Gervinho: "Non si presenta più agli allenamenti, penso sia stato ceduto"

IL CASO

Nell'ultimo giorno di mercato scoppia il caso Gervinho in casa Parma. L'ivoriano sembrava già sul piede di partenza da qualche giorno (destinazione Al-Sadd) e le parole di D'Aversa in conferenza stampa non lasciano dubbi: "Gervinho non risulta tra i convocati perché nelle ultime tre sedute d’allenamento non si è presentato al campo - l'ammissione del tecnico - Evidentemente ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto. Quattro giorni fa è venuto a parlare con me di questa eventuale possibilità di andare via, per poi vedersela con la proprietà. Credo che il giocatore sia stato venduto".

Gervinho sarebbe dunque a un passo dal trasferimento in Qatar, dove lo attende l'Al-Sadd di Xavi, ma l'allenatore emiliano non ne fa un dramma: "Sappiamo che c’è il mercato aperto fino a stasera. Ci tenevo a rispondere su Gervinho perchè stato un giocatore importante per noi, ma credo anche che ho avuto a disposizione un gruppo che ha permesso a Gervinho di fare la migliore stagione della propria carriera: dunque è vero che era un giocatore importante, ma quello che è più importante per me è il gruppo che ho a disposizione".