Chivu verso l'Inter, il Parma corre ai ripari e punta su De Rossi o Gilardino

I profili individuati dal Parma sono sulla stessa linea di Chivu: giovane, affamato e che sappia far crescere giovani talenti (i ducali hanno la rosa più giovane della Serie A). Queste caratteristiche, secondo Sky Sport, corrispondono ai nomi di due ex campioni del Mondo nel 2006, ovvero Daniele De Rossi e Alberto Gilardino. "Capitan futuro" vuole dimostrare le sue qualità dopo l'inaspettato esonero nella Roma all'inizio della scorsa stagione. Stesse ambizioni dell'ex attaccante, che è stato mandato via al Genoa a stagione in corso. Gila è tra i primissimi nella rosa dei candidati anche del Pisa. Per lui sarebbe un ritorno a Parma, visto che al "Tardini" è sbocciato da giocatore: in 3 stagioni ha giocato 116 partite segnando 56 gol. Nel 2003-2004 realizzò 23 gol trascinando la squadra di Prandelli a sfiorare la qualificazione in Champions League. Nell'annata successiva, l'ultima a Parma, contribuì al percorso in Coppa Uefa che si fermò solo ai quarti di finale e siglò un gol nel ritorno vinto dello spareggio-salvezza contro il Bologna. Proprio le prestazioni in Emilia lo portarono alla convocazione nella Nazionale allenata in quel momento da Marcello Lippi.