Il Parma avverte la Juve: "Kulusevski con noi fino a giugno"

La Juve ha messo le mani su Dejan Kulusevski. Dovrebbe essere un affare per giugno, ma resta aperta l'ipotesi che il centrocampista si possa trasferire a Torino già nella sessione di gennaio. Il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, ha però avvertito i bianconeri e l'Atalanta, che detiene il cartellino dello svedese in prestito sulla via Emilia. "Fino a giugno resterà in maglia crociata. Penso sia la cosa migliore anche per lui, non solo per il Parma", ha detto alla Gazzetta di Parma.