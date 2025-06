Parma, ufficiale la risoluzione con Chivu e Palombo

Il Parma, tramite il proprio sito, ha ufficializzato la risoluzione contrattuale col tecnico Cristian Chivu, nelle prossime ore destinato a diventare il nuovo allenatore dell'Inter, e del collaboratore tecnico Angelo Palombo. Questa la nota del club Ducale sul rumeno: "Parma Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il club ringrazia Cristian Chivu, per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell'obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera". Poi su Palombo: "Ad Angelo il Club rivolge i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale".