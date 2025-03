Milan, cena fra Paratici e Allegri per il futuro: si rafforza il legame in vista della prossima stagione

L'ex amministratore delegato della Juventus ha già avuto alcuni incontri con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic nelle scorse settimane e, proprio nel medesimo periodo, si sarebbe trovato a cena proprio con Allegri, uno degli allenatori più in vista per il dopo-Conceiçao e con le quotazioni in risalita anche fra i tifosi. Paratici non ha ancora incrociato Giorgio Furlani che si sta occupando della caccia al DS, ma quell'appuntamento al ristorante chissà che non sia galeotto per la nascita di un nuovo sodalizio.