Palermo, ufficiale il ritorno di Magnani

Il difensore Giangiacomo Magnani è ufficialmente di nuovo un calciatore del Palermo. A darne la notizia è stato il club di viale del Fante attraverso un comunicato: "Il Palermo FC comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Giangiacomo Magnani dall'AC Reggiana" si legge. Magnani, arrivato in rosanero lo scorso gennaio per un totale di 13 presenze nel campionato 2024-2025 di Serie B, era stato ceduto in prestito alla Reggiana la scorsa estate per permettergli di avvicinarsi alla famiglia per motivi personali. Dopo sei mesi tra le fila degli emiliani, il difensore centrale sarà nuovamente a disposizione di Filippo Inzaghi per la seconda parte del campionato.