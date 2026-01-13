Ora è ufficiale: Cancelo è un nuovo giocatore del Barcellona

"Il difensore portoghese aveva già indossato la maglia del Barcellona nella stagione 2023/24, quando arrivò in prestito dal Manchester City. In quella stagione si è distinto in modo particolare, giocando 42 partite (32 in Liga e 10 in Champions League), segnando quattro gol (due in Liga e due in Champions League) e fornendo cinque assist (quattro in Liga e uno in Champions League). Dopo la conclusione del prestito, il 30 giugno 2024, si è trasferito all’Al-Hilal SFC, la sua attuale squadra madre, dove ha giocato 45 partite in una stagione e mezza", prosegue il comunicato blaugrana.