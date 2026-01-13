Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Ora è ufficiale: Cancelo è un nuovo giocatore del Barcellona

13 Gen 2026 - 17:06
© X

© X

Come annunciato dal club blaugrana sul proprio sito ufficiale, "Joao Cancelo torna al Barcellona. Il Barça e l'Al-Hilal hanno raggiunto un accordo per il prestito del terzino portoghese fino al termine della stagione. Cancelo ha scelto il numero 2". 

"Il difensore portoghese aveva già indossato la maglia del Barcellona nella stagione 2023/24, quando arrivò in prestito dal Manchester City. In quella stagione si è distinto in modo particolare, giocando 42 partite (32 in Liga e 10 in Champions League), segnando quattro gol (due in Liga e due in Champions League) e fornendo cinque assist (quattro in Liga e uno in Champions League). Dopo la conclusione del prestito, il 30 giugno 2024, si è trasferito all’Al-Hilal SFC, la sua attuale squadra madre, dove ha giocato 45 partite in una stagione e mezza", prosegue il comunicato blaugrana. 

Cancelo era finito nel mirino anche dell'Inter: i nerazzurri volevano riportarlo a Milano e avevano anche trovato un principio d'accordo con l'Al-Hilalma il portoghese ha voluto tornare a tutti i costi al Barça. 

barcellona
joao cancelo

Ultimi video

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

01:41
Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

01:00
Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

00:38
Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

04:33
GASPERINI PRE TORINO parte 2 12/1 DICH

Gasperini: "Raspadori? Non ne so nulla, non saprei cosa aggiungere..."

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

01:16
Il calciomercato live

Il calciomercato live

00:44
Il mercato della Roma

Il mercato della Roma

00:35
Il calciomercato live

Il calciomercato live

01:13
Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

I più visti di Mercato

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:20
Serie B, Palermo: sempre più vicino il ritorno di Magnani
17:06
Ora è ufficiale: Cancelo è un nuovo giocatore del Barcellona
16:44
Real Madrid, Xabi Alonso saluta: "Non è andata come avremmo voluto"
15:15
Lecce, ufficiale l'arrivo di Ngom dall'Estrela do Amadora
15:07
Klopp gela il Real: "Non torno in panchina"