Ora è ufficiale: Cancelo è un nuovo giocatore del Barcellona

Come annunciato dal club blaugrana sul proprio sito ufficiale, "Joao Cancelo torna al Barcellona. Il Barça e l'Al-Hilal hanno raggiunto un accordo per il prestito del terzino portoghese fino al termine della stagione. Cancelo ha scelto il numero 2".
"Il difensore portoghese aveva già indossato la maglia del Barcellona nella stagione 2023/24, quando arrivò in prestito dal Manchester City. In quella stagione si è distinto in modo particolare, giocando 42 partite (32 in Liga e 10 in Champions League), segnando quattro gol (due in Liga e due in Champions League) e fornendo cinque assist (quattro in Liga e uno in Champions League). Dopo la conclusione del prestito, il 30 giugno 2024, si è trasferito all’Al-Hilal SFC, la sua attuale squadra madre, dove ha giocato 45 partite in una stagione e mezza", prosegue il comunicato blaugrana.
Cancelo era finito nel mirino anche dell'Inter: i nerazzurri volevano riportarlo a Milano e avevano anche trovato un principio d'accordo con l'Al-Hilal, ma il portoghese ha voluto tornare a tutti i costi al Barça.