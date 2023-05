Mercato Milan: Frattesi obiettivo in mediana, piace Zhegrova

MOSSE ROSSONERE

Il centrocampista del Sassuolo è il profilo preferito per il centrocampo di Pioli. Per l'esterno kosovaro informazioni col Lille

Il mercato del Milan sta iniziando a delinearsi. In attesa di capire se nella prossima stagione la squadra di Pioli sarà protagonista in Champions League o meno, e dell'agognato rinnovo di Leao, la dirigenza rossonera sta pianificando interventi mirati a centrocampo e sulla trequarti. Se Kamada e Openda sono nomi caldissimi, il Milan si conferma più che interessato a trattare Frattesi con il Sassuolo e c'è anche un nome a sorpresa: Edon Zhegrova, esterno d'attacco del Lille.

Un colpo importante a centrocampo il Milan deve farlo non avendo mai sostituito Kessie in mediana. In questa stagione Pioli non ha trovato un'alternativa affidabile a Tonali, Krunic e Bennacer e l'infortunio - lunghissimo - dell'algerino ha cambiato le priorità di calciomercato. Il desiderio di Maldini e Massara, come avevamo riportato già lo scorso dicembre, è di vestire di rossonero Davide Frattesi (7 gol in 35 presenze in questo campionato col Sassuolo). La concorrenza è tanta e agguerrita, inoltre il Sassuolo da sempre è una boutique piuttosto cara.

Vedi anche Milan Attenta Roma, il Milan si inserisce nella corsa a Frattesi

Il Milan cerca un profilo in grado di dare equilibrio alla fase difensiva, ma senza disdegnare gli inserimenti in attacco. Se giovane, italiano e con margini di crescita come Frattesi tanto meglio. Il problema è il costo del cartellino ipotizzato dal Sassuolo che per parlare a trattare, e di controparti ce ne sono parecchie, parte dai 20-25 milioni di euro.

La società rossonera però deve intervenire con urgenza anche sull'attacco e l'esterno destro che piace alla dirigenza gioca nel Lille, società con cui i rapporti sono molto intensi e spesso proficui come hanno dimostrato i casi Leao e Maignan. Il nome a sorpresa è Edon Zhegrova, esterno classe 1999 kosovaro ma nato in Germania, che ha già sfiorato il mondo rossonero nel 2012 con il quale ha sostenuto un provino pur non potendosi poi trasferire in Italia per ragioni burocratiche.

© Getty Images

Mancino abile nell'uno contro uno, può adattarsi perfettamente al 4-2-3-1 che ha esaltato Pioli nei suoi anni al Milan e preferisce partire da destra per accentrarsi pur potendo giocare anche sull'altro lato, proprietà indiscussa di Leao però. Deve crescere soprattutto nel gioco di squadra e nella concentrazione, ma la scuola Lille lo ha aiutato a riprendere la giusta carreggiata non fatta solamente di talento. Il Lille lo valuta intorno ai 10 milioni per quella che sarebbe un'altra scommessa in un ruolo delicato.