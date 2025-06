Cristiano Ronaldo, i dettagli sul rinnovo con l'Al Nassr: mezzo miliardo in due anni

Cristiano Ronaldo ha recentemente firmato il rinnovo di contratto con l'Al Nassr, dove resterà per altre due stagioni, fino al 2027 quando compirò 42 anni. Un accordo che, come e più del precedente, riempirà di soldi l'attaccante portoghese come ha svelato il The Sun, che ha elencato voce per voce ogni dettaglio del nuovo contratto. Semplificando, CR7 guadagnerà oltre mezzo miliardo di euro in due anni ma la cifra potrebbe sfondare i 600 milioni grazie a bonus e altri vantaggi.