Okan Buruk: "Calhanoglu ama il Galatasaray. Tutti lo vogliono, ma..."

In questi giorni tra i turchi e i nerazzurri ci sono stati dei contatti (mai troppo pubblicizzati per non alimentare ulteriori bisbigli), ma l'offerta recapitata all'Inter è stata di molto inferiore (meno di 10 milioni) rispetto alla valutazione che ne fa il club nerazzurro (30 milioni) e se il Gala ne spenderà 75 per l'attaccante del Napoli è difficile che abbia i soldi necessari per prendere anche Calha, come conferma lo stesso Buruk: "Attualmente gioca per una squadra che si aspetta un introito significativo. Se cedi un calciatore di quel calibro, pagherai un sacco di soldi per un giocatore dello stesso calibro, quindi le aspettative dell’Inter sono normali". "È importante ottenere certi giocatori - ha aggiunto - ma non sappiamo quale sarà il nostro budget e quali saranno le aspettative della controparte. Ci sono numeri molto alti per questo tipo di giocatori. Per ora non abbiamo preso alcuna iniziativa in tal senso".