Milan, Modric fino a giugno 2026: ha già firmato, ora le visite mediche

Un'estate intensissima per il fenomeno ex Real Madrid, Pallone d'Oro nel 2018, chiamato a portare esperienza in un Milan che a centrocampo ha perso Reijnders e non ha più il senatore Theo in squadra. Allegri chiederà a Modric di gestire le situazioni importanti e diffondere una mentalità vincente che in questo momento sembra mancare a Milanello. Tare, qualche giorno fa, ha consacrato Allegri come uomo giusto per riportare proprio uno spirito vincente al Milan. Con Modric e i suoi innumerevoli titoli al suo fianco, Max potrà giocare su un mix di esperienza e spensieratezza.