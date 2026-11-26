Carlos Augusto da alternativa di lusso è diventato un titolare aggiunto: per questo il suo dossier è finito in cima alla lista di rinnovi che l'Inter ha in agenda. Un po' anche perché alle orecchie del suo procuratore erano arrivate lusinghe dalla Serie A e dall'estero. Archiviato il prolungamento del brasiliano, sul tavolo del ds Baccin ci sono i prolungamenti di Calhanoglu (in scadenza a giugno 2027), Dimarco (prolungato qualche settimana unilateralmente soltanto fino al 2028) Thuram (2028) e Bastoni (2028).