Era nell'aria, ora manca soltanto l'ufficialità. Carlos Augusto è stato avvistato nei pressi della sede dell'Inter: il brasiliano ha infatti posto la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà al nerazzurro ancora a lungo. Secondo le prime indiscrezioni, l'ex Monza prolungherà fino al 2031 con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni a stagione.
Un premio che Carlos Augusto ha meritato sul campo: il brasiliano in questa stagione è stato, per costanza di rendimento, il miglior difensore dei nerazzurri. Tanto che Chivu per fargli spazio spesso ha lasciato a riposo Dimarco o ha spostato Bastoni al centro del terzetto difensivo. Le prestazioni in Serie A e in Champions sono valse al classe '99 anche la convocazione con il Brasile nell'ultima sosta.
Carlos Augusto da alternativa di lusso è diventato un titolare aggiunto: per questo il suo dossier è finito in cima alla lista di rinnovi che l'Inter ha in agenda. Un po' anche perché alle orecchie del suo procuratore erano arrivate lusinghe dalla Serie A e dall'estero. Archiviato il prolungamento del brasiliano, sul tavolo del ds Baccin ci sono i prolungamenti di Calhanoglu (in scadenza a giugno 2027), Dimarco (prolungato qualche settimana unilateralmente soltanto fino al 2028) Thuram (2028) e Bastoni (2028).