Occhio Juve, le big inglesi piombano su Bremer

Gleison Bremer è davvero tornato, è di nuovo un leader della difesa della Juve e con le sue prestazioni ha riacceso attorno a sé anche gli occhi del mercato, che l'infortunio aveva sopito. Secondo la stampa inglese e TeamTalk il centrale classe 1997 è finito già oggi nel mirino di Liverpool e Manchester United che vogliono aggiungere fisicità e personalità alle rispettive difese risultate in questo inizio di annata fin troppo perforabili. Il contratto di Bremer coi bianconeri è di quelli ritenuti iper-blindati con l'ultimo rinnovo firmato lo scorso agosto 2024 che ha portato la scadenza dell'accordo al 30 giugno 2029. Da tempo questo è però considerato dalla dirigenza bianconera l'anno chiave nella gestione dell'ex-Torino che a marzo compirà 29 anni e, di conseguenza, entrerà probabilmente nell'ultima finestra di mercato valida per poter portare cifre monstre nelle casse bianconere.