Verona, Dawidowicz: "Rinnovo? Non sono pentito"

E ora? Attualmente il giocatore è svincolato: "Adesso sono a casa, ma continuo ad allenarmi ogni giorno con il mio preparatore fisico, anche due volte al giorno", ha spiegato - ". Voglio farmi trovare pronto. C’era stata una possibilità, in Arabia Saudita con l’A-Hazem. Ho fatto tre settimane di ritiro, è andato tutto alla grande e ho firmato. Poi è arrivata mia moglie, incinta, e mio figlio piccolo. Avevano fatto delle promesse alla mia famiglia, che però non si trovava bene. Allora ho lasciato i soldi per loro, ho rescisso il contratto e siamo tornati in Polonia".