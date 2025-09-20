Verona, Dawidowicz: "Rinnovo? Non sono pentito"

Svincolatosi - al termine del contratto - dal Verona dopo 180 presenze in maglia gialloblu, Pawel Dawidowicz ha raccontato a CalcioHellas le motivazioni della sua scelta di non rinnovare: "Si era parlato di rinnovo, ma non abbiamo mai commentato cifre e durata. A volte nella vita alcune cose vanno bene, altre meno. Io ho fatto la mia scelta perché sentivo che cambiare era più la cosa giusta per me in quel momento. Pentito? Non lo so se mi pento. Penso che fosse giusto così, quando prendo una decisione vado in fondo . Ho dato tutto e cerco sempre di guardare al futuro".
E ora? Attualmente il giocatore è svincolato: "Adesso sono a casa, ma continuo ad allenarmi ogni giorno con il mio preparatore fisico, anche due volte al giorno", ha spiegato - ". Voglio farmi trovare pronto. C’era stata una possibilità, in Arabia Saudita con l’A-Hazem. Ho fatto tre settimane di ritiro, è andato tutto alla grande e ho firmato. Poi è arrivata mia moglie, incinta, e mio figlio piccolo. Avevano fatto delle promesse alla mia famiglia, che però non si trovava bene. Allora ho lasciato i soldi per loro, ho rescisso il contratto e siamo tornati in Polonia".
