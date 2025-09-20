Logo SportMediaset
Mercato

Milan, Solet e Kristensen osservati speciali per gennaio

20 Set 2025 - 21:28

Quella di stasera contro l'Udinese è una doppia partita per il Milan, sul campo e sul mercato perché sarà utile ai dirigenti rossoneri per osservare due giocatori bianconeri che sono da tempo sulla lista dei possibili rinforzi. La prima scelta sarebbe Oumar Solet, che Moncada voleva portare al Milan già tre anni fa quando giocava nel Salisburgo, ma costa circa il doppio (30 milioni) del compagno di squadra Thomas Kristensen. Scout rossoneri lo hanno seguito dal vivo nella gara contro il Verona all'esordio e le relazioni sono state positive, in inverno Tare ci proverà ma andrà verificata anche la volontà dell'Udinese di privarsene a gennaio. 

