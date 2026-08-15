Ferran Torres lascia il Barcellona: ufficiale il passaggio al Psg

Nato a Foios, in Spagna, il 29 febbraio 2000, Ferran Torres ha scoperto il calcio in tenera età attraverso il futsal. A sette anni è entrato a far parte dell'accademia del Valencia CF. Dopo aver completato l'intero percorso di crescita nel club "Che" , è diventato il primo giocatore nato nel XXI secolo a giocare nella Liga, contro l'Eibar, il 16 dicembre 2017. Con il Valencia ha disputato tre stagioni nella massima serie, dal 2017 al 2020, e ha partecipato alla UEFA Champions League. In 97 partite con il Valencia, Ferran Torres ha lasciato un segno indelebile e ha stabilito nuovi record di precocità, diventando, a 19 anni e 324 giorni, il giocatore più giovane nella storia del club ad aver disputato 50 partite di campionato, nonché il primo marcatore nato nel XXI secolo in Champions League per una squadra spagnola. Ha vinto il suo primo trofeo da professionista nel 2019, la Copa del Rey.