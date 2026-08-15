Ferran Torres lascia il Barcellona: ufficiale il passaggio al Psg

Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l'arrivo di Ferran Torres. L'attaccante spagnolo, campione del mondo, ha firmato con il club fino al 2031 e indosserà la maglia numero 9.
Nato a Foios, in Spagna, il 29 febbraio 2000, Ferran Torres ha scoperto il calcio in tenera età attraverso il futsal. A sette anni è entrato a far parte dell'accademia del Valencia CF. Dopo aver completato l'intero percorso di crescita nel club "Che" , è diventato il primo giocatore nato nel XXI secolo a giocare nella Liga, contro l'Eibar, il 16 dicembre 2017. Con il Valencia ha disputato tre stagioni nella massima serie, dal 2017 al 2020, e ha partecipato alla UEFA Champions League. In 97 partite con il Valencia, Ferran Torres ha lasciato un segno indelebile e ha stabilito nuovi record di precocità, diventando, a 19 anni e 324 giorni, il giocatore più giovane nella storia del club ad aver disputato 50 partite di campionato, nonché il primo marcatore nato nel XXI secolo in Champions League per una squadra spagnola. Ha vinto il suo primo trofeo da professionista nel 2019, la Copa del Rey.
Le sue prestazioni gli valsero il trasferimento al Manchester City nel 2020. Sotto la guida di Pep Guardiola, Ferran Torres segnò il suo primo gol con i Citizens in Coppa di Lega contro il Burnley, appena sei giorni dopo il suo debutto in Premier League contro il Wolverhampton. Nel 2021, contribuì a portare il Manchester City alla finale di UEFA Champions League, vincendo anche il campionato e la Coppa di Lega. Durante la stagione 2021-2022, giocò la prima metà del campionato con il Manchester City prima di trasferirsi al Barcellona durante la finestra di mercato invernale. In totale, lo spagnolo collezionò 43 presenze con i Citizens , segnando 16 gol e fornendo 4 assist.
Con i blaugrana , "El Tiburón" (che in spagnolo significa "lo squalo", il suo soprannome) si è affermato come pilastro dell'attacco catalano. In 207 partite con il Barcellona, ha segnato 65 gol, in particolare nella finale di Copa del Rey del 2025 contro il Real Madrid, dove ha siglato la rete decisiva che ha portato la partita ai tempi supplementari. Ferran Torres ha arricchito il suo palmarès con tre titoli della Liga, una Copa del Rey e due Supercoppe di Spagna con il club catalano.
Ferran Torres si è fatto un nome con la nazionale spagnola fin dalle giovanili. Ha vinto il Campionato Europeo Under 17 nel 2017 e poi quello Under 19 nel 2019, entrambi con la stessa generazione di giocatori. L'attaccante, che di recente si è unito al Paris Saint-Germain, si è poi affermato come un giocatore chiave della nazionale, con già 65 presenze all'attivo.
Fu Luis Enrique, allora commissario tecnico della Spagna, a dargli la sua prima opportunità in nazionale durante una partita di Nations League nel 2020 contro la Germania. In seguito partecipò agli Europei del 2020 e ai Mondiali del 2022 in Qatar. Gli anni successivi furono coronati dal successo sia per la Roja che per Ferran Torres. Prima, nel 2023, vinse la Nations League. Poi, nel 2024, conquistò il suo primo titolo importante con la nazionale, il Campionato Europeo in Germania. Quest'estate, in Nord America, il giocatore valenciano ha vinto la Coppa del Mondo, permettendo alla Spagna di aggiungere una seconda stella alla propria maglia. La storia ricorderà che fu Ferran Torres a segnare l'unico gol della partita nei tempi supplementari della finale vinta dalla Roja contro l'Argentina, aggiudicandosi anche il premio di migliore in campo.