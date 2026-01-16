Logo SportMediaset

Mercato

Nuova squadra per Nainggolan: a 37 anni ancora in campo nella Serie B belga

16 Gen 2026 - 17:49
© patroeisden.com

© patroeisden.com

Nuova avventura per Radja Nainggolan. A 37 anni, l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter si trasferisce al Patro Eisden, club che milita nella Challenger Pro League, la seconda divisione del calcio belga. Il Ninja termina così la sua avventura con il Lokeren, squadra belga nella quale si era trasferito a inizio 2025. 

"Il KSC Lokeren e Patro Eisden hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Radja Nainggolan. Il centrocampista lascia il club delle Fiandre orientali per il Patro Eisden del Limburgo, allenato da Stijn Stijnen.

'Siamo dispiaciuti che Radja Nainggolan lasci il nostro club. Avremmo voluto tenerlo e abbiamo fatto tutto il possibile per garantirlo. Ma per rispetto del giocatore, abbiamo deciso di dare il via libera e accettare questo trasferimento ', hanno dichiarato l'amministratore delegato Thomas Bernaert e il presidente Hans Van Duysen.

Il KSC Lokeren desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti a Radja per la sua dedizione e la sua presenza al Daknam. In un periodo relativamente breve, ha avuto un impatto significativo sulle prestazioni sportive della squadra. Grazie anche al suo contributo, il KSC Lokeren si è qualificato per i play-off promozione per la stagione 2024-2025. Nella sua primissima partita con il KSC Lokeren, Radja ha fatto la storia segnando un gol olimpico, un momento che sia i tifosi che il club ricorderanno a lungo.

Il KSC Lokeren augura a Radja la migliore fortuna per la sua futura carriera e lo ringrazia sinceramente per tutto ciò che ha fatto per il club.
'Il nostro rispetto va anche al consiglio di amministrazione del Lokeren. Siamo lieti dell'arrivo dell'ex Diavolo Rosso, che ha firmato un contratto di 18 mesi', ha dichiarato l'allenatore Stijn Stijnen", il comunicato del Lokeren. 

 

