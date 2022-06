Non solo Pogba e Di Maria per la Juve: Allegri chiede Kostic e Molina

JUVENTUS

Il tecnico bianconero si aspetta rinforzi sulle fasce, in difesa sempre vivo sotto traccia l'interesse per Koulibaly

Non solo Pogba e Di Maria. No, il mercato della Juve va oltre il centrocampista francese e l'esterno argentino: sono entrambi obiettivi primari, questo è certo, ma il lavoro del ds Cherubini va ovviamente oltre, detto che per l'ormai ex Manchester United c'è massima fiducia e tranquillità mentre per l'ex Psg restano aspetti contrattuali (durata e ingaggio) da appianare. Ma tant'è, c'è anche altro. Molto altro. La difesa ad esempio, con l'impellenza di trovare il sostituto di Chiellini: di Koulibaly s'è già detto, la carta che i bianconeri potrebbero usare per agevolare la trattativa alquanto complicata con De Laurentiis è quella Demiral. Se l'Atalanta, come è probabile, non lo riscatterà, l'idea è infatti quella di utilizzare il turco come pedina di scambio per il senegalese che, ricordiamo, va in scadenza tra un anno con il Napoli e non intende rinnovare. Al momento almeno. © Getty Images

Se poi è solo questione di attesa per l'annuncio ufficiale del rinnove di De Sciglio, le fasce restano settori per cui Allegri si attende (e pretende) rinforzi. A sinistra sale così la candidatura di Filip Kostic: il serbo, 30 anni a novembre, va in scadenza tra un anno con l'Eintracht Francoforte, ha un ingaggio accessibile e un costo del cartellino non superiore ai 15 milioni. Negli ultimi giorni le sue quotazioni sono salite, secondo il quotidiano tedesco Bild sarebbe addirittura un affare in pratica già concluso. A destra, anche se in questo caso si tratta di un esterno basso, l'osservato speciale è l'argentino Molina, reduce da un buon campionato con l'Udinese. Il costo del cartellino per l'ex Boca Juniors arrivato in Italia a parametro zero nel 2020 è decisamente superiore visto che patron Pozzo lo valuta 25 milioni. In questo caso i tempi saranno più lunghi rispetto a quelli relativi a Kostic, ma questo non raffredda di certo l'interesse della Juve.