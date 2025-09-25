Logo SportMediaset
Nkunku, il retroscena: il Bayer voleva soffiarlo al Milan

25 Set 2025 - 17:34
In una sera di fine settembre Christopher Nkunku si è preso il Milan. Il gol capolavoro, con annessa esultanza, in Coppa Italia contro il Lecce ha fatto crescere ancora di più l'entusiasmo intorno a un giocatore che, soltanto fino a qualche anno fa, faceva gol a raffica in Bundesliga con la maglia del Lipsia. Poi la parentesi al Chelsea, dove il francese ha trovato qualche difficoltà tra qualche problema fisico e l'abbondanza davanti dei Blues. Ora invece è pronto a fare le fortune del Milan, i cui dirigenti in estate sono stati bravissimi a bruciare tante squadre che si erano mosse sul giocatore. Anche quando il passaggio di Christo in rossonero sembrava cosa fatta c'è stato il rischio di non vederlo a Milano: secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano infatti il Bayer Leverkusen avrebbe provato a inserirsi nella affare all'ultimo momento. L'attaccante francese però non si è fatto tentare: voleva solo il Milan e Milan è stato. 

