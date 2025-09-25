Logo SportMediaset
Spalletti: "Progetti per il futuro? No, ho ancora l'Italia in testa"

25 Set 2025 - 18:40

"Progetti per il futuro? Per ora no. In questo momento l'Italia mi martella forte in testa. Non mi sono ancora posto l'obiettivo di dimenticare, anzi accetto tutto, anche il dolore, perché non è andata come volevo. Però mi riconosco l'impegno totale che ci ho messo. Ora devo lasciare passare del tempo, siamo nella fase del dolore acuto, arriveranno momenti migliori". Lo ha detto l'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti, parlando con i giornalisti a margine del Festival del Calcio Italiano ad Arezzo, dove ha presentato la sua autobiografia "Il paradiso esiste, ma quanta fatica".

