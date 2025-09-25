Juve, in estate sondato Stanisic ma il Bayern...

Negli ulimi giorni di mercato la Juventus era alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, uno dei nomi nella shortlist dei bianconeri era quello di Josip Stanišić del Bayern Monaco. I dirigenti della Juve avrebbero anche fatto più di qualche chiamata per capire la reale fattibilità dell'operazione ma i bavaresi hanno sempre fatto muro con una richiesta "monstre" da 50 milioni di euro. In alternativa a Stanisic i campioni di Germania avevano proposto ai bianconeri Sascha Boey, ma il terzino francese ex Gala era un nome che non scaldava gli animi alla Continassa.