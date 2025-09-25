Inter, per la difesa sogno Upamecano

© IPA
L'Inter ha iniziato la scorsa estate un processo che porterà, gradualmente, a un ringiovanimento della rosa dal reparto difensivo fino ad alcuni elementi del centrocampo. Per il dopo Francesco Acerbi, intanto, i nerazzurri sognano il colpo Dayot Upamecano. Come riporta Tuttosport, il difensore del Bayern Monaco è in scadenza nel 2026 e potrebbe rappresentare un'opzione valida per aggiungere una pedina di qualità e nel pieno della sua carriera (quasi 27 anni), l'unico ostacolo potrebbe essere l'ingaggio elevato di quasi 5,5 milioni stagionali.
Il difensore del Bayern Monaco ha ribadito, però, la volontà di continuare la sua carriera con i bavaresi: "Sono felice di poter lavorare con Kompany e con compagni di livello. Il mio agente sta parlando con i dirigenti del Bayern per il rinnovo. I colloqui sono in corso, non c’è altro da dire. Vedremo cosa succederà".
Su Upamecano resta vivo anche l'interesse del Real Madrid, che vorrebbe il colpo a zero a fine anno, come fatto qualche anno fa per Alaba, sempre dal Bayern Monaco. L'Inter, in attesa di novità, segue anche altri profili come Joel Ordonez, difensore del Bruges.
Commenti (0)