Aleix Garcia al Barça? "Ho parlato con Deco ma..."

Il centrocampista spagnolo del Leverkusen Aleix Garcia in estate è stato accostato al Barcellona. Poi i catalani hanno fatto altre scelte e la pista si è congelata. Il classe '97 ha spiegato come sono andate le cose con i blaugrana: "Non c'è stato niente di serio. Solo qualche chiacchiera tra il mio rappresentante e Deco, ma non ho avuto contatti con nessuno al Barcellona, ​​né avevo offerte sul tavolo. So che c'era interesse, ma penso anche che fosse complicato a causa della situazione che il club stava attraversando. Ed è per questo che dico sempre che se non si è concretizzato, è perché non c'era davvero alcun interesse".