Niente Milan, Thiago Silva torna a casa: nuova avventura con il Fluminense

Le voci di inizio estate avevano addirittura ipotizzato un nuovo capitolo al Milan, invece il ritorno di Thiago Silva è a casa, in Brasile e al Fluminense. Nuova avventura a quasi 42 anni per il difensore che riparte ancora dal Flu dopo il primo ritorno nella stagione 2024/25. Nell'ultima annata, aveva invece giocato al Porto.