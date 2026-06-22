Niente Milan, Thiago Silva torna a casa: nuova avventura con il Fluminense

22 Giu 2026 - 22:41
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Le voci di inizio estate avevano addirittura ipotizzato un nuovo capitolo al Milan, invece il ritorno di Thiago Silva è a casa, in Brasile e al Fluminense. Nuova avventura a quasi 42 anni per il difensore che riparte ancora dal Flu dopo il primo ritorno nella stagione 2024/25. Nell'ultima annata, aveva invece giocato al Porto. 

"Alcune storie non avranno mai fine", ha scritto il Fluminense sui proprio canali social, riabbracciando il giocatore cresciuto nel suo settore giovanile e con cui si era tolto le prime soddisfazioni nel triennio dal 2006 al 2009. 

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