Niente India per Balotelli: i Kerala Blasters dicono no alla proposta

ancora senza squadra

Secondo il Times of India l'attaccante italiano, ancora senza squadra, è stato proposto ai Kerala Blasters che però hanno declinato

Mario Balotelli avrebbe potuto giocare in India? La notizia rimbalza direttamente da Nuova Delhi dove Marcus Mergulhao, giornalista del Times of India, uno dei quotidiani indiani più importanti, scrive come l'attaccante italiano, rimasto senza contratto dopo la fine dell'avventura con l'Adana Demirspor sarebbe stato proposto ai Kerala Blasters che però hanno declinato sia per lo status del giocatore, che comunque implicherebbe certi costi per lo stipendio, sia per i suoi precedenti in matto di indisciplina.

A 34 anni compiuti Balotelli è ancora in cerca di una nuova sfida e nel frattempo si allena a Castegnato, in provincia di Brescia. Sui social ha mostrato come si tiene in forma, facendo in qualche modo vedere come sia ancora pronto a fare il calciatore a certi livelli. Nei giorni scorsi era stato accostato al Monza ma non sono mai arrivate conferme in tal senso.

