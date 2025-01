Neymar raggiante: "Torno al Santos, presto la firma!"

Con un video pubblicato su X Neymar ha salutato l'Arabia Saudita, dopo la risoluzione del contratto con l'Al-Hilal, e annunciato il suo ritorno al Santos. "Mi sembra di tornare indietro nel tempo", afferma il fuoriclasse brasiliano nella clip, "sono qui con i miei amici e la mia famiglia e mi hanno aiutato a scrivere un po' di cose. Non posso aspettare fino a domani. La mia famiglia e i miei amici sanno già la mia decisione. Firmerò il contratto con il Santos Futebol Clube. Voglio ringraziare i miei amici da tutto il mondo, sperando che questo momento si avveri". Nel messaggio Neymar dice di aver "vissuto momenti meravigliosi a Riad. L'Arabia Saudita mi ha accolto in modo incredibile. Non solo me, ma anche la mia famiglia. Sono stato molto felice qui e porterò questi ricordi con me per il resto della mia vita". Neymar ha giocato nel Santos, dopo le giovanili nello stesso club, dal 2009 al 2013.