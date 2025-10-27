Logo SportMediaset

Mercato

Neymar, parla il presidente del Santos: "Rimarrà, parleremo del rinnovo a tempo debito"

27 Ott 2025 - 18:04
© Getty Images

© Getty Images

L'indiscrezione di O'Globo su un possibile addio di Neymar al Santos non trova conferme. Dopo la secca smentita del padre, è arrivata anche quella del presidente del club carioca Marcelo Teixeira che ha spiegato della volontà del giocatore di rimanere in Brasile: "Il club è concentrato esclusivamente sul campionato. Siamo in contatto costante con il padre di Neymar, ma non c’è stata alcuna discussione riguardo al rinnovo. Valuteremo la situazione a tempo debito. Neymar resterà: il suo ritorno non è un progetto di sei mesi, ma qualcosa che guarda al Mondiale del prossimo anno, sia per il Santos che per il Brasile. Le questioni economiche e tecniche verranno analizzate al momento opportuno.

