Ndoye vola e il Bologna vuole blindarlo: rinnovo in vista

Mancavano solo il gol per fare il salto di qualità. Ora che sono arrivati anche quelli, il Bologna non ha intenzione di perdere Dan Ndoye. Lo svizzero è arrivato un anno fa per 10 milioni dal Basile: oggi, grazie alla crescita sotto la guida di Italiano, vale già almeno il triplo, trenta milioni. E le sue prestazioni non sono passate inosservate anche lontano dalle Due Torri: Milan, Inter e Napoli, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, lo avrebbero messo nella lista della spesa. Ma dalle parti di Casteldebole sono di altre idee: la volontà è quella di blindare il ragazzo con un nuovo contratto e un aumento di stipendio.