Tra Insigne e il rinnovo ci si mette il Toronto: offerta super dalla Mls

MERCATO NAPOLI

L'attaccante della nazionale è corteggiato dal club canadese pronto a fare una follia per portarlo nel campionato nordamericano

Il rinnovo di Insigne è uno dei tormentoni di mercato più longevi degli ultimi anni. Il Napoli ha fatto sapere di avere già recapitato la sua offerta e di restare in attesa di una risposta, mentre l'agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, secondo quanto riporta Tuttosport, ha smentito che la Società abbia garantito una cifra sui 5 milioni a stagione. Secondo il procuratore, da De Laurentiis sarebbe arrivata una proposta al ribasso (poco più della metà) per i prossimi 4 anni.

Una vicenda intricata a cui, ora, si aggiunge il dettaglio dell'offerta del Toronto per portare Lorenzo in Mls. Secondo il Corriere dello Sport la franchigia canadese sarebbe disposta ad accontentare tutte le richieste del giocatore, partendo dall'incremento dell'ingaggio, a una cifra superiore ai 5 milioni, fino ai bonus e ai classici benefit garantiti a chi debba fare una scelta così radicale come quella che comporta un cambio di continente. Insigne, in ogni caso, al momento preferisce non sbilanciarsi, valutando un'eventuale nuova offerta dal club azzurro oltre che altre proposte che arrivino da prestigiosi club europei.