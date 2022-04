Semaforo giallo per Osimhen: il Napoli aspetta il via libera

VERSO NAPOLI-FIORENTINA

Il nigeriano sta meglio ma ancora i medici non hanno sciolto la riserva: e contro la Fiorentina potrebbe partire dalla panchina

La buona notizia è che gli esami, si sa da ieri, hanno escluso lesioni. Quella cattiva è che il dolorino ancora non è andato via del tutto. Victor Osimhen continua a tenere Luciano Spalletti e il Napoli sulle spine e la riserva sulla sua presenza dal primo minuto contro la Fiorentina sarà sciolta probabilmente all'ultimo momento. Il nigeriano ieri si è allenato a parte, ha fatto sapere di sentirsi bene e vorrebbe poter essere della partita, ma nessuno a casa Napoli ha intenzione di rischiarlo e i medici non hanno ancora dato il via libera. E' l'uomo che deve riportare lo scudetto in Campania, guai a peggiorare una situazione che solo due giorni fa sembrava poter essere complicata.

Superfluo dire che il peso di Osimhen nel cammino degli azzurri verso il titolo è gigantesco. Il Napoli ha però dimostrato nella difficile trasferta di Bergamo di poter giocare e vincere anche senza di lui. Logico, quindi, pensare che contro la Fiorentina possa magari partire dalla panchina per essere inserito in corsa e solo in caso di grande necessità. Altrimenti gli sarà dato modo di riposare ancora qualche giorno per tornare perfettamente disponibile contro la Roma.

Al posto del nigeriano è pronto Mertens, uno che non sbaglia un appuntamento dalla notte dei tempi. Per il resto Spalletti dovrà semmai preoccuparsi - si fa per dire - di come sostituire lo squalificato Anguissa, anche se le alternative non mancano di certo ed è probabile che si vada verso un centrocampo formato da Fabian Ruiz e Lobotka.

Che giochi o meno Osimhen, alle spalle della punta ci saranno Insigne, Zielinski e uno tra Politano e Lozano, le cui quotazioni sono leggermente in rialzo. Tutto fatto dietro con Zanoli confermato a destra, Mario Rui a sinistra e Rrahmani che torna in mezzo al fianco di Koulibaly.