Scende in campo Ancelotti: c'è il sì di James Rodriguez per il Napoli

01/06/2019

La sorpresa annunciata da Aurelio De Laurentiis ha fatto salire vertiginosamente la temperatura a Napoli: lunedì - così ha detto il presidente - potrebbe esserci infatti un annuncio strabiliante. Una nuova punta? Un top player? E allora, via al valzer dei nomi! Se c'è chi fa quelli di Icardi e Belotti, chi magari sogna (ma è un sogno ormai ricorrente delle ultime estati) Cavani, chi si arrovella cercando di interpretare i segnali del presidentissimo, ecco che Il Mattino (quotidiano della città) avanza invece un'ipotesi fuori dal coro: James Rodriguez.



Secondo il giornale partenopeo per il colombiano sarebbe sceso in campo direttamente Carlo Ancelotti, contattando il procuratore del giocatore, Jorge Mendes. E l'agente portoghese avrebbe aperto al trasferimento in azzurro dell'attaccante 27enne, già allenato da Ancelotti, che dopo i due anni in prestito al Bayern Monaco ha ora fatto ritorno al Real Madrid, club proprietario del suo cartellino. Ottenuto l'ok di Mendes, resta però da intavolare la trattativa coi Blancos, con la necessità non secondaria di limare sensibilmente una valutazione che ruota attorno ai 60 milioni.