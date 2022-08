Raspadori, il Napoli vede il traguardo: mancano 2 milioni di euro

© Getty Images

Luciano Spalletti ha già in mente il Napoli schierato con il 4-2-3-1 ma dovrà attendere ancora prima di abbandonare il 4-3-3: per tornare allo schieramento più amato dal tecnico toscano serve infatti Giacomo Raspadori, per il quale l'accordo con il Sassuolo - sebbene sempre più vicino - non è stato ancora raggiunto. Aurelio de Laurentiis è salito fino a 28 milioni di euro più 5 di bonus mentre i neroverdi restano fermi sulla richiesta di 35 milioni, aprendo al massimo a una formula composta da 30 milioni più cinque di bonus di cui due però facilmente raggiungibili.