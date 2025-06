Lang-Napoli, è conto alla rovescia. Beukema si avvicina, per Nunez servono 50 mln

Ancora poche ore e poi Noa Lang sarà virtualmente un calciatore azzurro. Proprio in questi minuti Napoli e Psv stanno limando gli ultimi dettagli di un affare che porterà nelle casse degli olandesi circa 25 milioni di euro più bonus. Si tratta del primo rinforzo per le fasce di Antonio Conte, e non sarà l'unico: il ds Manna è attivo anche per Dan Ndoye e Federico Chiesa. Il primo è il preferito, ma probabilmente anche il più complicato per l'elevata valutazione. Al momento infatti, il Bologna non ha fornito segnali confortanti in merito alla possibilità di scendere rispetto alla richiesta iniziale pari a 45 milioni di euro. Difficilmente invece tornerà di moda Jadon Sancho, finito nel mirino della Juventus.