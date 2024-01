Napoli, saltato Perez dall'Udinese: Ostigard resta

manovre azzurre

La buona prova del norvegese contro la Lazio e le difficoltà per la lista hanno convinto il Napoli a rinunciare a Nehuen Perez

Una partita ti allunga la vita: la buona prova di Leo Ostigard contro la Lazio ha spinto il Napoli a far saltare gli accordi trovati con l'Udinese per Nehuen Perez. Mazzarri, assieme alla società, dopo il match di domenica aveva scelto di tenere il centrale norvegese che per i bianconeri era fondamentale come contropartita nella trattativa per il classe 2000 argentino: di qui la fumata nera.

Perez era un affare da circa 18 milioni di euro complessivi, ora invece il Napoli dovrebbe restare con i difensori centrali attualmente in rosa (Ostigard, Juan Jesus, Natan e Rrahmani anche se in emergenza possono arretrare pure Di Lorenzo e Dendoncker) anche se ieri in Turchia si parlava di un'offerta da 20 milioni di euro al Fenerbahce per il centrale olandese di 22 anni, Jayden Oosterwolde.

